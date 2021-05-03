طريقة تجديد رخصة القيادة عبر أبشر إلكترونيًا .. الشروط ورسوم التجديد

خدمة تجديد رخصة القيادة عبر أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية تعتبر واحدة من أبرز الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة للمواطنين والمقيمين في المملكة على حد سواء، وتبرز أهمية هذه الخدمة من توفيرها للوقت والجهد ، حيث يمكن التجديد لرخصة القيادة من البيت وفي أي وقت ما دامت تتوفر الشروط المطلوبة، هذا من جهة ومن جهة أخرى تعظم أهمية هذه الخدمة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة والعالم من انتشار جائحة كورونا وما تفرضه من اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس ومنها التباعد الإجتماعي، وفي هذه المقالة سوف نستعرض الشروط وطريقة تجديد رخصة القيادة إلكترونيًا عن طريق منصة أبشر والرسوم المطلوبة.

تجديد رخصة القيادة عبر أبشر

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متطلبات وشروط تجديد رخصة القيادة عبر أبشر

لتجديد الرخصة لا بد من أن تتوفر بعض المتطلبات التي حددتها وزارة الداخلية وتشمل التالي:

سداد أي مخالفات مرورية مسجلة على المركبة العائدة لصاحب الرخصة، أو مخالفة التأخير إن وجدت، عن طريق نظام سداد.

أن تكون المدة المتبقية في رخصة القيادة أقل من 180 يوماً.

توفر بصمة وصورة لصاحب الطلب في أبشر أفراد.

أن يكون صاحب الطلب على قيد الحياة.

إرسال صورة شخصية إلى مكتب الأحوال للمواطنين، وإلى الجوازات للمقيمين في المملكة.

سداد الرسوم الخاصة بالرخصة والتي يتم تحديدها وفقًا لعدد سنوات الترخيص ( خمس سنوات أو عشر سنوات).

إحضار الرخصة القديمة عند استلام الرخصة الجديدة.

على طالب التجديد إجراء الاختبار والفحص الطبي في أحد المراكز الطبية الحكومية التابعة إلى إدارة المرور السعودية، والذي يجب توفر شروط معينة في التقرير الطبي وهي ( أن يكون مقدم الطلب لائق جسدياً، وأن يكون لائق عقلياً، وأن يتجاوز فحص النظر).

طريقة تجديد رخصة القيادة عبر أبشر

لتجديد رخصة القيادة إلكترونيًا عن طريق منصة أبشر يمكن التباع الخطوات البسيطة التالية:

الدخول عبر الرابط التالي إلى بوابة أبشر الإلكترونية.

الإلكترونية. اختيار (خدماتي).

من قائمة الخدمات الإلكترونية اختيار خدمات المرور.

ثم اختيار خدمة (تجديد رخصة القيادة).

وثم الضغط على خيار (اختيار الرخصة)، ثم تحديد نوع الرخصة بـ (رخصة قيادة خاصة)، وعدد السنوات (2 – 5 – 10 سنوات).

وثم الضغط على (التالي).

الضغط على تأكيد التجديد.

وبذلك يتم تجديد الرخصة.

رسوم تجديد رخصة القيادة عبر أبشر

حددت وزارة الداخلية رسوم تجديد رخصة القيادة كما يلي: