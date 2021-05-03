نظام نور NOOR رابط الإستعلام عن نتائج إمتحانات 2021 النهائية

يبحث الآلاف من أولياء الأمور والطلاب بالمملكة العربية السعودية،عن طريقة معرفة نتائج إمتحانات نهاية العام الدراسي 2021مـ – 1442 هـ ، حيث يقوم نظام نور بتوفير إمكانية معرفة النتائج النهائية للطلاب عبر منصة نور الإليكترونية بالممكلة العربية السعودية.

رابط نظام نور وزارة التعليم السعودية

تقوم وزارة التعليم السعودية بطرح نتائج الطلاب عبر منصة نور،وهي المنصة التعليمية الأكثر استخداما بالمملكة،وقد أعلنت وزارة التعليم السعودية أنه سيتم توفير نتائج طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية خلال الساعات القليلة القادمة عبر منصة نور ويمكن للسادة أولياء الأمور الإستعلام عنها من خلال الدخول على رابط منصة نور التالي :

قد يهمك:

https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx

خطوات الإستعلام عن النتيجة من نظام نور

بعد الإنتقال الى رابط نظام نور يتم إختيار العام الدراسي وملئ بيانات الطالب ، وكتابة إسم الطالب رباعي ورقم الهوية و الإدارة التعليمية وكافة البيانات،ثم إستعلام عن النتيجة.

وقد تم بالفعل ظهور نتيجة طلاب الصف الأول والثاني الإبتدائي ويمكن الإستعلام عنهم الآن،هذا وينتظر أولياء الأمور ظهور نتيجة باقي المراحل الدراسية بالمتوسطة والثانوية خلال الساعات القليلة القادمة.