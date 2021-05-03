طريقة التسجيل في منصة إحسان الخيرية للمتبرعين والمُستفيدين من برامج…

مع إطلاق منصة إحسان الخيرية لدعم المحتاجين بالمملكة العربية السعودية، سنقدم الطريقة الصحيحة للتسجيل على منصة إحسان سواء كان تسجيلاً كمُستفيد من خدمات المنصة، أو كمُتبرع يرغب في التبرع لإعالة بعض الحالات التي تتولى إحسان رعايتها، وهو الهدف الأساسي من انشاءها لمساعدة المحتاجين ودعمهم مادياً ومعيشياً لتحسين الظروف المعيشية لأكبر قدر ممكن من المواطنين السعوديين، وذلك عن طريق تعاون منصة إحسان مع الجمعيات الخيرية بالمملكة لإيصال التبرعات للمُستفيدين والمُستحقين بطريقة غير مُباشرة، وتكون شكل المساعدات الخيرية كمساعدات مالية أو قضاء دين أو توفير مسكن أو ملبس.

ما هي منصة إحسان؟

إحسان، هي منظومة خيرية صادرة بأمر سامي بالمملكة العربية السعودية، لتكون المنبر الأساسي لاستثمار البيانات والذكاء الصناعي، وذلك لتقديم مجموعة من الاقتراحات والحلول التكنولوجية لبناء منظومة شاملة هدفها الأساسي هو العمل مع الجمعيات الخيرية الحكومية وغير الحكومية والغير هادفة للربح، لتعزيز وتقوية دور المملكة العربية السعودية في أن تًصبح ذات ريادة في الأعمال الخيرية.

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برامج منصة إحسان الخيرية

تشمل منصة إحسان للأعمال الخيرية العديد من البرامج التي تجمع من خلالها التبرعات وتتعاون مع الجمعيات الخيرية لإيصال تلك التبرعات لمُستحقيها، والوقوف على المُستفيدين الأكثر احتياجاً للدعم والتبرع. وتنقسم برامج منصة احسان إلى أربعة برامج رئيسية كالتالي: مشاريع – فُرجت – المتجر – إغاثة.

برنامج مشاريع

برنامج المشاريع، وهو البرنامج الذي من خلاله تُطلق الجمعيات الخيرية مشاريعها التي تنوي جمع التبرعات من خلالها، ويتم إطلاق المشروع على منصة إحسان مع استهداف مبلغ مُعين من التبرعات وعند استكمال مبلغ التبرع يُغلق المشروع وتبدأ الجمعية الخيرية التي أطلقت المشروع من توزيع التبرعات على المستفيدين من منصة إحسان حسب الاحتياج.

ومن المشاريع التي يضمها برنامج مشاريع على منصة إحسان الآن:

مشروع كفالة الأرامل. مشروع كسوة العيد للمحتاجين. مشروع الكفالة السنوية للأيتام. مشروع توفير الأجهزة الكهربائية للمحتاجين. مشروع توفير اللحوم للأسر المتعففة. مشروع إعانة المُقبلين على الزواج من حفظة القرآن. مشروع ترميم وتهيئة منازل الأُسر المحتاجة. مشروع تموين الأسر المحتاجة. مشروع كفالة الأسر المحتاجة.

والعديد من المشاريع الخيرية الأخرى التي تم اطلاقها مؤخراً ضمن برنامج مشاريع على الموقع الرسمي لمنصة إحسان “منصة وطنية للعمل الخيري” بالمملكة العربية السعودية.

برنامج فُرجت

وهو البرنامج الذي يهدف لجمع تبرعات لفك كرب الغارمين والسُجناء بالحقوق المالية، وذلك من أحل المساهمة السريعة في عودتهم إلى أهاليهم بعد سداد ديونهم. ومن خلال صفحة برنامج فُرجت على منصة إحسان يتم عرض الحالات المحتاجة لجمع تبرعات لفك كربهم، وعرض المبلغ المُستحق لسداد الدين عن الغارم.

ويظهر أسفل كل حالة المبلغ كاملاً المُستحق للغارم، والمبلغ المتبقي حتى اللحظة التي قام فيها المتبرع بزيارة صفحة حالات فُرجت، والنسبة المئوية لاكتمال المبلغ. كما يمكن الضغط على استعراض الحالة لمعرفة المزيد عنها ولبدء التبرع لها.

برنامج المتجر

برنامج المتجر، هو فكرة رائعة للتبرع، فهو متجر متكامل يمكن من خلاله للمتبرع من الدخول والتبرع بسلعة تقوم منصة إحسان بشرائها وتوفيرها للمحتاجين الأشد احتياجاً، ومن هذه السلع التي يدعمها متجر إحسان، أجهزة قياس السكر، أجهزة التكييف، كسوة العيد للمُحتاجين، الكراسي المتحركة، كفالة شهرية للأيتام، وغيرها الكثير والكثير من الأعمال الخيرية.

برنامج إغاثة

يعتبر برنامج إغاثة من أهم برامج منصة إحسان الخيرية، وذلك لأن إغاثة هي فرصة للتبرع للحالات والمشاريع الإنسانية والتي تستحق استغاثة في جميع دول العالم وفي جميع المجالات، ومن الحالات التي يدعهما برنامج إغاثة على منصة إحسان: جلسات غسيل الكُلى – عمليات القلب للأطفال – التطعيمات الأساسية للأطفال – تجهيزات المدارس – سلال الحياة الغذائية، وغيرها الكثير ايضاً من الحالات التي يتم جمع تبرعات لها.

كيفية التسجيل على منصة إحسان

التسجيل في منصة إحسان الخيرية بالمملكة العربية السعودية مُتاح للجميع وفي أي وقت، وبمجرد التسجيل يكون العضو مُرشح للاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها منصة إحسان للسعوديين والمُقيمين بالمملكة العربية السعودية، وللتسجيل على المنصة بشكل صحيح، اتبع الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع الرسمي منصة إحسان الخيرية من أي متصفح.

في أعلى يسار الصفحة ستجد أيقونتين، واحدة شكل سلة مشتريات وهي خاصة بالمُتبرعين الذين تبرعوا في متجر إحسان، والأيقونة الأخرى هي لتسجيل الدخول في الموقع.

نضغط على ايقونة تسجيل الدخول في الموقع وهي على شكل مربع أخضر.

بعد فتح صفحة تسجيل الدخول على منصة إحسان، سنجد رابط في آخر صندوق تسجيل الدخول، مكتوب عليه الآتي: ليس لديك حساب؟ إنشاء حساب.

بعد ذلك الضغط على كلمة إنشاء حساب.

بعدها املئ جميع البيانات الموجودة في صفحة التسجيل بمنصة إحسان، اسم المستخدم – البريد الإلكتروني – رقم الهاتف – رمز التحقق. (رمز التحقق سيتم إرساله على الهاتف الجوال).

بعد ذلك الضغط على خانة إنشاء حساب جديد.

بعد الضغط على إنشاء حساب جديد سيتم ارسال رسالة على البريد الإلكتروني المسجل لتفعيل الحساب.

وبذلك تكون قد قمت بإنشاء حساب على منصة إحسان الخيرية للاستفادة من جميع خدمات المنصة والتي سوف تكتشفها بنفسك عند تصفحك للموقع الرسمي لها، وهو ما ننصحك به لتعلم كل ما تقدمه تلك المنصة الخيرية الرائعة.