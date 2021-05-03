شكرا لقرائتكم خبر إحباط تهريب 961 كجم حشيش و44 طنا من القات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبط رجال حرس الحدود تهريب 961 كجم من الحشيش، و44.7 طنا من القات في منطقة جازان.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر القريني بأنه في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف المملكة بالمخدرات، أسفرت تحريات رجال حرس الحدود عن كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر إلى المملكة عبر الحدود الجنوبية، حيث تم وفق خطة أمنية محكمة، ضبط 961 كجم في منطقة جازان، منها 515 كجم تم ضبطها بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات تم القبض على مستقبلها، كما تم القبض على المتهمين بتهريبها، وعددهم 24 متهما، بينهم 18 من الجنسية الإثيوبية، و4 من الجنسية اليمنية، ومواطنان اثنان.

وأوضح العقيد القريني أنه في عدة عمليات أمنية أخرى لرجال حرس الحدود تم ضبط 44.7 طنا من مادة القات المخدر بمنطقة جازان، والقبض على المتورطين فيها، وعددهم 23 شخصا، منهم 16 مواطنا، و7 من الجنسية اليمنية.