لا يسمح بالعمرة والصلاة بالمسجد الحرام دون تصريح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شددت قيادات قوات أمن العمرة المشاركة في رمضان هذا العام على عدم السماح بأداء شعيرة العمرة أوالصلاة في المسجد الحرام دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، مشيرة إلى أنه لم تحدث أي حوادث بين ضيوف الرحمن خلال الأمطار التي شهدتها مكة المكرمة أخيرا، من خلال تعاون جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها لقاصدي بيت الله الحرام.

واستعرضت قيادات قوات أمن العمرة خلال مؤتمرها الصحفي الثاني أمس، خططها خلال العشر الأواخر، وذلك بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بالعاصمة المقدسة.

وقال نائب مدير الأمن العام قائد قوات أمن العمرة اللواء زايد الطويان «إن على جميع قاصدي بيت الله الحرام الالتزام بالإجراءات الاحترازية من أجل المحافظة على صحتهم وسلامتهم»، مؤكدا أنه لن يسمح لأي شخص بأداء العمرة أو الصلاة ما لم يكن لديه تصريح من الجهات المختصة.

من جهته، أوضح مساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون المرور اللواء محمد البسامي، أنه جرى استقبال 800 ألف سيارة خاصة بالمعتمرين في مواقف كدي ومواقف الأمير متعب ومواقف الجمرات ومواقف الزاهر، لافتا إلى أنه جرى إدراج النقل من محطة قطار الحرمين كإحدى المحطات المؤدية للحرم مباشرة، وذلك تسهيلا لركاب القطار، من خلال مواءمة الخطط المرورية مع خطط الجهات الخدمية كافة في التعامل مع الأمطار التي هطلت على العاصمة المقدسة في الأيام الماضية.

من جانبه، أوضح مساعد قائد قوات أمن العمرة لأمن الطرق اللواء عبدالعزيز المسعد، أن القوات الخاصة للأمن استكملت خططها كاملة نظرا إلى الأجهزة التقنية والبشرية المتوافرة، حيث كان للتقنية الحديثة دور مهم في تقليل مدة الانتظار في مراكز الضبط الأمني، وكذلك تحديد مسارات خاصة للمعتمرين، مشيرا إلى أنه سيتم استكمال هذه الخطط على المستوى نفسه خلال العشر الأواخر.

أبرز ملامح خطط أمن الطرق







جاهزية كاملة لتطبيق الأنظمة والإجراءات



تكثيف الوجود والانتشار الميداني خلال الأيام المقبلة



الاستمرار في التأكد من حمل التصاريح للمعتمرين في ظل الجائحة



التزام مستخدمي الطرق بالإجراءات الاحترازية والوقائية



رفع مستوى الأمن والسلامة على الطرق عبر دعم نقاط التهدئة



تقديم المساعدات الإنسانية عند الحاجة وتحسين مستوى الاستجابة للبلاغات



تكثيف أعداد الدوريات المنتشرة في الميدان



من مهام دوريات الأمن: