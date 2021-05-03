10 آلاف رحلة يوميا لنقل المعتمرين والمصلين بالحرم المكي في رمضان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 10 آلاف رحلة يوميا ينقل عبرها المعتمرون والمصلون الحاصلون على التصاريح النظامية في مدة تستغرق أقل من 5 دقائق، من وإلى مراكز الحافلات ومحطات الإركاب في محيط المسجد الحرام، حيث وفرت 350 حافلة حديثة فاخرة موديل 2020، يعمل عليها 800 سائق لنقل المعتمرين والمصلين بالرحلات الترددية المتتابعة من مراكز الحافلات للمسجد الحرام.

وأوضحت النقابة العامة للسيارات لـ»مكة»، أنه جرى خفض الطاقة الاستيعابية للحافلات إلى 40% من حمولتها، لتحقيق التباعد الجسدي بين الركاب أثناء الرحلات، إضافة الى أن كل حافلة معها قائد صحي للتأكد من لبس الكمامة والتعقيم المستمر وتحقيق الإجراءات الاحترازية. وأشارت إلى أن خطة النقابة في رمضان المبارك مبنية على عدد المعتمرين والمصلين المقرر يوميا بناء على الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام في الشهر الفضيل، التي راعت سلامة الإنسان أولا ليتمكن من تأدية الشعائر والنسك بطمأنينة.

وأضافت أن مراكز الحافلات للمسجد الحرام وزعت في كل من موقف كدي إلى محطة باب الملك عبدالعزيز / موقف الجمرات إلى محطة باب علي/ موقف الزاهر إلى محطة جرول / موقف شارع الأمير متعب إلى محطة ريع بخش بأجياد المصافي، وتم توفير فنيين مؤهلين وورش فنية متنقلة وأوناش لسحب الحافلات المتعطلة، لافتة إلى أنه جرى توفير مخيمات حديثة مكيفة في مراكز الحافلات مجهزة بالوسائل التقنية لقراءة التصاريح النظامية وقياس درجة الحرارة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي بين المعتمرين والمصلين حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وأردفت أنه يعمل تحت مظلة النقابة حتى الآن 69 شركة نقل تمتلك نحو 20 ألف حافلة جميعها مقرها بمكة المكرمة في خدمة نقل الحجاج والمعتمرين والمصلين والنقل السياحي والمدرسي والفعاليات المختلفة في جميع أنحاء المملكة.

وأكدت النقابة أن متابعة حركة الحافلات لحظيا، من خلال منصة (ضيف) الالكترونية التي تغذي مركز معلومات النقل بالنقابة بعدد الحافلات وتدفق الرحلات لقياس كفاءة التشغيل ومعالجة أي ملاحظة ميدانية قد تطرأ على سير عملية نقل المعتمرين والمصلين، ضمن الأوقات المحددة في الخطة التشغيلية للمسجد الحرام.

حافلات نقل المعتمرين:

350 حافلة حديثة فاخرة موديل 2020

800 سائق يعملون عليها

10 آلاف رحلة يوميا

5 دقائق زمن الرحلة

40 % من حمولتها خفضت لتحقيق التباعد الجسدي بين الركاب

600 موظف موزعون على مراكز التشغيل والمخيمات ومحطات الإركاب

30 حافلة بمواصفات خاصة تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة