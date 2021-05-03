شكرا لقرائتكم خبر 627 متطوعا ينفذون مبادرة سواعد الصحة بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم الشؤون الصحية بمكة المكرمة ممثلة في الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي خلال شهر رمضان المبارك 9 فرص تطوعية بعنوان (سواعد الصحة)، شارك فيها 627 متطوعا ومتطوعة، وذلك بالتنسيق مع الفريق التنفيذي الفرعي لمواجهة جائحة كورونا

وأوضحت مديرة الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي بصحة مكة المكرمة الدكتورة محاسن شعيب أن أعمال الإدارة في موسم رمضان لهذا العام ارتكزت على مساندة أعمال وخطط الإدارات الفاعلة بالمديرية في مواجهة جائحة كورونا مثل (إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية، وإدارة الحج والعمرة، والصحة العامة، والمختبر الإقليمي، وبنوك الدم) إضافة إلى الجهات ذات الصلة الأولية بالتعامل مع المعتمرين (الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، ووزارة الحج والعمرة، ولجنة السقاية والرفادة، والنقابة العامة للسيارات، وقطار الحرمين، وجمعية زمزم).

وأبانت الدكتورة محاسن الشعيب أن الإدارة أعدت خطتين لتنفيذ الفرص التطوعية وتغطية جميع المواقع بمشاركة 197 ممارسا صحيا و430 متطوعا، حيث تم طرح جميع الفرص والشروط اللازم توفرها في الراغبين بالتطوع الصحي عبر منصة (سواعد الصحة) وأهمها الحصول على اللقاح، مشيرة إلى أن التطوع في رمضان يرتكز على العمل داخل المسجد الحرام، والمنطقة المركزية ومناطق الفرز، إضافة إلى القيام بمهام تخصصية مع لجنة السقاية والرفادة التابعة لإمارة المنطقة.

وأضافت «إن الفريق يقوم بعدد من المهام ومنها الإشراف الغذائي على الوجبات قبل توزيعها على المعتمرين والمصلين، والتوعية الصحية للمعتمرين والمصلين ووجودهم في نقاط الفرز والمسجد الحرام وساحاته ومواقف السيارات والحافلات، مؤكدة حرص الإدارة على التعامل مع المتطوعين وتدريبهم على الطرق السليمة للتعامل مع الحشود.