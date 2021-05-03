جائحة كورونا تخفض أعداد المعتمرين بنسبة 70% خلال 2020

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسببت جائحة كورونا في انخفاض أعداد المعتمرين بنسبة 69.60% خلال العام الماضي 2020م، إذ بلغ إجمالي المعتمرين 5.822.942 معتمرا تمثل نسبة السعوديين منهم 12.85%، فيما بلغت نسبة معتمري الخارج 66.08%، ومعتمري الداخل 33.92% طبقا لإحصاءات الهيئة العامة للإحصاء في نشرة إحصاءات العمرة 2020، وفقا لنتائج مسح العمرة (لمعتمري الداخل) والبيانات السجلية التابعة لوزارة الحج والعمرة (لمعتمري الخارج).

وأفصحت الهيئة عن تراجع عدد المعتمرين بنسبة تقارب الـ70 بالمئة خلال 2020 بسبب الجائحة، فيما أشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي المعتمرين القادمين من الخارج شهد انخفاضا بنسبة بلغت 48.40 %عن عام 2019؛ وذلك بسبب الجائحة وتطبيق بروتوكول وزارة الصحة للوقاية من فيروس (كوفيد-19) والحد من انتشاره.

وسجلت فترة الإقامة لمدة أسبوعين أعلى مدة إقامة، وذلك بنسبة 54.5 %، بينما بلغت نسبة مدة الإقامة لأسبوعين في عام 2019 نسبة 48%.

إحصاءات المعتمرين عام 2020م

الإجمالي 5,822,942 معتمرا

نسبة الانخفاض %69.60

3,848,025 معتمرا قدموا من الخارج

نسبة الذكور من معتمري الخارج 47.39 %

نسبة الانخفاض 48.4 %

نسبة المعتمرات من الخارج 52.61 %

الفئة العمرية 60 عاما فأكثر أعلى عدد لمعتمري الخارج بنحو 25.9 %

منافذ دخول معتمري الخارج

93.06 % جوا

6.3 % برا

0.6 % بحرا

مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أعلى منفذ للدخول بنسبة %62.2

وصل عدد معتمري الخارج ذروته في جمادى الآخر بنسبة 22.4 %

التغير النسبي في مجموع المعتمرين

إجمالي المعتمرين - 2019م - 2020 م

إجمالي المعتمرين من الخارج 4.63 - 69.60

إجمالي المعتمرين من الداخل10.23 - 48.40

التغير النسبي1.34 - 83.13

1,974,917 معتمرو الداخل في عام 2020 ، بنسبة انخفاض 83.1 %

37.9 % منهم مواطنون

68.6 % نسبة المعتمرين الذكور

31.7 % نسبة المعتمرات

الفئة العمرية 30 - 39 عاما أعلى عدد لمعتمري الداخل بنحو30.9%

وصل عدد معتمري الداخل ذروته في محرم بنسبة 18.65 %