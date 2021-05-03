رفع 1000 طن نفايات من المسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام أكثر من 1000 طن من النفايات والمخلفات، ما بين نفايات بلاستيكية وكرتونية ووجبات إفطار صائم خلال العشرين يوما الأولى من شهر رمضان المبارك. وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر ودعاني، أن جميع النفايات التي ترفع من المسجد الحرام يجري التعامل معها بطريقة مثالية، إذ تنقل عن طريق سيارات نقل المخلفات (الضواغط)، وتقدر سعة الواحدة بـ9 أطنان، إلى مرمى أمانة العاصمة المقدسة، مشيرا إلى أن هذه الخدمات تقدم بإشراف وتنظيم الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية؛ وذلك لتوفير أجواء روحانية ومطمئنة، ليؤدي قاصدو المسجد الحرام مناسكهم بسهولة ويسر.



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