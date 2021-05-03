إغلاق 33 منشأة مخالفة للاحترازات في جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت الجولات الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس عن إغلاق 33 منشأة تجارية مخالفة للإرشادات والتدابير الاحترازية الوقائية ضد فيروس كورونا ونفذت الأمانة 4024 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، رصدت خلالها 91 مخالفة، تمثلت في عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء، إلى جانب عدد من مخالفات التعليمات الوقائية.



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