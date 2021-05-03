شكرا لقرائتكم خبر استمرار عمل الجوازات خلال إجازة العيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت المديرية العامة للجوازات استمرار العمل في بعض إداراتها في المناطق خلال إجازة عيد الفطر المبارك، واستقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية، التي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها عبر خدمات الجوازات الالكترونية، وذلك من خلال خدمة المواعيد في منصة «أبشر».

ودعت المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاستفادة من خدمات الجوازات في منصة وزارة الداخلية (أبشر، وأبشر أعمال)، وكذلك بوابة مقيم، التي تتيح تنفيذ الخدمات دون الحاجة إلى مراجعة مقار الجوازات.

وأكدت أهمية الاستفادة من خدمة «تواصل»، التي تمكن المستفيدين من معالجة الملاحظات أثناء طلب خدمات الجوازات الالكترونية عبر منصة أبشر.