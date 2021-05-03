265 ألف مستفيد من خدمتي «تطمن و تأكد» بجازان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت عيادات «تطمن» ومراكز «تأكد» في منطقة جازان خدماتها لـ 265.873 مستفيدا، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن. وبينت الشؤون الصحية في جازان أن عدد المستفيدين من خدمات عيادة تطمن بلغ 68515 مستفيدا، فيما بلغ عدد المسحات التي تم إجراؤها في مراكز «تأكد» 197358 مسحة من خلال عدة مواقع، منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.



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