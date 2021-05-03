شكرا لقرائتكم خبر توزيع 70 ألف عبوة ماء زمزم على مصليات النساء بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية نحو 70 ألف عبوة ماء زمزم تم توزيعها على مصليات النساء، إضافة إلى 40 ألف لتر موزعة على أسطوانات محمولة.

وبينت الوكيلة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية الدكتورة كاميليا الدعدي، أن الوكالة توفر ماء زمزم لقاصدات المسجد الحرام في جميع المصليات الخاصة بالنساء، مشيرة إلى أن التوزيع يتم عن طريق الموظفات والمتطوعات اللاتي تم تدريبهن على آلية اتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في عملية توزيع الماء على القاصدات.

من جهة ثانية شارك 91 موظفا في الأعمال الخدمية والفنية وتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث يساندهم نحو 320 عاملا ومشرفا للأعمال الخدمية يعملون على مدار الساعة لتحقيق راحة القاصدين بالتوسعة السعودية الثالثة.

إلى ذلك خصصت رئاسة شؤون الحرمين 5 مصليات رجالية ونسائية مهيأة بعدد من الخدمات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية تعقم باستمرار.