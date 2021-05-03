رصد 107 مخالفات على منسوبي مساجد ومصلين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت 22,549 جولة رقابية نفذتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على مساجد وجوامع المملكة 107 مخالفات من منسوبي المساجد والمصلين تمت معالجتها فورا، وذلك ضمن متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا ، ليصل عدد الجولات الرقابية التي نفذتها الوزارة خلال 13 أسبوعا 282,704 جولات رقابية؛ لتحقيق أعلى معايير الأمان في بيوت الله تحقيقا لرسالة الوزارة وأهدافها العامة. وشملت المخالفات عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، إضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، وعدم التقيد بمواقيت الصلوات عامة وصلاة التراويح خاصة، ومدة فتح المساجد بحسب تعميم الوزارة، فيما بلغ عدد المساجد التي تم رصد تراخ في تطبيق الإجراءات الاحترازية فيها 1796 مسجدا بمناطق المملكة، وتمت معالجة الملاحظات فيها فورا.



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