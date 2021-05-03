رصد 107 مخالفات على منسوبي مساجد ومصلين

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وشملت المخالفات عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، إضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، وعدم التقيد بمواقيت الصلوات عامة وصلاة التراويح خاصة، ومدة فتح المساجد بحسب تعميم الوزارة، فيما بلغ عدد المساجد التي تم رصد تراخ في تطبيق الإجراءات الاحترازية فيها 1796 مسجدا بمناطق المملكة، وتمت معالجة الملاحظات فيها فورا.
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