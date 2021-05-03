شكرا لقرائتكم خبر عن برئاسة المملكة.. «تنسيقية الشرق الأدنى» تستعرض مشروع «المجموعات الإلكترونية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت اللجنة التنسيقية لدول الشرق الأدنى في هيئة الدستور الغذائي "الكودكس"، مؤخرًا اجتماعها الأول غير الرسمي -عبر الاتصال المرئي-، برئاسة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للغذاء والدواء؛ وذلك لمتابعة الأعمال المستجدة مع الدول الأعضاء وتعزيز التواصل والتعاون في الإقليم.

وعقد الاجتماع بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، والأمين العام لهيئة الدستور الغذائي (الكودكس) توم هايلنتد، ونواب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، وممثلي الدول الأعضاء الـ 17 في إقليم الشرق الأدنى وكذلك عدد من الدول أعضاء هيئة الدستور الغذائي.

وزكّر الاجتماع على مناقشة آخر مستجدات خطة عمل اللجنة التنسيقية لدول الشرق الأدنى، والخطة الاتصالية بين دول الإقليم، وعدد من الموضوعات المتعلقة بـ "الكودكس".

كما جرى استعراض مشروع مجموعات العمل الإلكترونية، والاستعدادات الخاصة للاحتفاء باليوم العالمي لسلامة الأغذية 2021م الذي يُعقد في السابع من شهر يونيه من كل عام.

ويعد هذا الاجتماع هو الأول برئاسة المملكة عقب تعيينها منسقًا ومستضيفًا للجنة التنسيقية لدول إقليم الشرق الأدنى التابعة لهيئة الدستور الغذائي "الكودكس"، الذي يهدف إلى تطوير وتعزيز نقاط الاتصال لهيئة الدستور الغذائي ولجانه الوطنية، وبين أعضاء اللجنة التنسيقية لدول الشرق الأدنى وسكرتارية "الكودكس" والأقاليم الأخرى، ودعم استخدام معايير الدستور الغذائي كأساس للتشريعات واللوائح الوطنية مع مراجعة وتطوير تلك المعايير وفقًا للشؤون والاحتياجات الإقليمية.