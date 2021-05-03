شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض وحوادث.. «هلال مكة» يباشر 6265 بلاغًا في 20 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • رفع الجاهزية بالحرم المكي مع دخول العشر الأواخر

• مشاركة فريق الدرجات النارية في إسعاف الحالات العاجلة

• 25 مركزًا إسعافيًا في العاصمة المقدسة تعمل على مدار الساعة

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة خلال العشرين يومًا الأولى من شهر رمضان ٦٢٦٥ بلاغا إسعافيًا تجاوبت معها الفرق الإسعافية بكل كفاءة ومهنية.

وسجلت بلاغات الأمراض المختلفة أعلى نسبة بلاغات، 2400 بلاغاً، فيما سجلت الحوادث المرورية بأنواعها 1670 بلاغاً، والأزمات التنفسية 338 بلاغاً، وإغماء 345 بلاغاً، و197 بلاغ وسقوط، غيبوبة سكر 117 بلاغا، وصرع 89 بلاغاً، و55 بلاغ نزيف، و97 بلاغ عن ألم في الصدر، واشتباه جلطة 33 بلاغاً، وحالات أخرى 925 بلاغًا.

ورفعت هيئة الهلال الأحمر جاهزيتها في العاصمة المقدسة وفي الحرم المكي الشريف مع دخول العشر الأواخر من رمضان، وكثفت من أعداد المتطوعين والمتطوعات المشاركين في الخطة التشغيلية بالحرم.

ويشارك فريق الدرجات النارية في المنطقة المركزية بإسعاف الحالات التي تحتاج إلى تدخل عاجل قبل وصول سيارة الإسعاف.

ويصل عدد المراكز الإسعافية في العاصمة المقدسة إلى 25 مركزا تعمل على مدار الساعة ومجهزة بأحدث المعدات الإسعافية ويعمل بها طواقم طبية من أطباء وإخصائيين وفني إسعاف.