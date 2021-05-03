شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مصلون بالمسجد الحرام: شكراً للمملكة على توفير كافة الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد المصلون في المسجد الحرام بالخدمات المقدمة في التوسعة السعودية الثالثة والتي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وقال علي القحطاني: "الخدمات جداً مميزة، وأخلاق العاملين راقية، حيث وفرت الرئاسة كل السبل الممكنة لأداء العبادة بكل طمأنينة".

وتحدث أحمد بن إسحاق عن الخدمات في التوسعة السعودية الثالثة فقال: "ياليت والدي كان معي، لقد وجدت خدمات مميزة فوق ما كنت أتوقع، لدرجة أن خدمة كبار السن كانت مميزة، فوددت أن والدي كان معي ليؤدي عبادته في أجواء روحانية".

وتابع عبدالخالق من مصر: "الخدمات في تقدم مستمر، في كل سنة تتطور الخدمات المقدمة عن السنة التي قبلها، شكراً للمملكة على توفير كافة الخدمات وتذليل الصعوبات لينعم المصلون بالراحة".

وعن تميز الخدمات قال بابكر حامد من السودان: إن الخدمات المقدمة من قبل المملكة تعكس اهتمامها في المساجد وخصوصاً الحرمين الشريفين، فأنا أعجز عن التعبير تجاه الحفاوة العظيمة والاستقبال المميز، ولا أشعر بتعب أو مشقة في أداء العبادة، شكراً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ماتقدمونه من خدمات للحرمين الشريفين.