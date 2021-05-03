التجارة: أكثر من 65 ألف قراءة للمنتجات والسلع ووفرتها الشهر الماضي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

واصلت وزارة التجارة تكثيف جولاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة لمتابعة السلع الأساسية؛ لضمان توفرها للمستهلك وعدم وجود ممارسات غير سليمة.

جولات التجارة:

وأثمرت الجولات عن 65417 قراءة فورية عبر نظام الرصد الإلكتروني للسلع خلال شهر إبريل، والذي تتم من خلاله عملية الرصد المباشر لأسعار 219 صنفًا من السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية المعروضة في الأسواق المحلية.

وتهدف الوزارة من وراء ذلك للرقابة على الأسعار ووفرتها والتأكد من عدم وجود ممارسات غير سليمة تؤثر في الوفرة والأسعار، وتطبيق الغرامات الفورية في حال وجود مغالاة غير مبررة في أسعار السلع والمنتجات المعروضة في الأسواق.

متابعة دائمة:

وأكدت التجارة متابعتها الدائمة لوفرة المنتجات وتعدد مورديها وبدائلها لخلق منافسة حرة لمصلحة المستهلك، إضافة إلى ضبط حالات التلاعب، والتأكد من تضمين الفواتير كافة البيانات الأساسية، وعدم وجود اختلاف في سعر الرف عن الكاشير.

وحثت الوزارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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