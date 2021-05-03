المراعي تضخ استثمارات جديدة في قطاع الدواجن بقيمة 6.6 مليار ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال عبدالله بن ناصر البدر الرئيس التنفيذي لشركة “المراعي”: إن ضخ الشركة استثمارات جديدة في قطاع الدواجن بقيمة 6.6 مليار ريال يأتي امتدادًا لأكثر من عقد من الاستثمار في القطاع واستكمالًا لاستثمار سابق بقيمة 6 مليارات ريال.

مضاعفة الحصة:

وأشار في مقابلة مع “العربية” إلى أن الاستثمار الجديد سيضاعف حصة “المراعي” السوقية التي تبلغ حاليًّا 34% في مجال الدجاج المبرد، وبشكل عام تشكل 12% في السوق داخل المملكة.

وكان مجلس إدارة شركة “المراعي” أقر في اجتماعه المنعقد أمس الأحد، ضخ استثمارات رأسمالية تقدر بمبلغ 6.6 مليار ريال للتوسع في قطاع الدواجن، بهدف مضاعفة الحصة السوقية للشركة بهذا القطاع.

وأوضح البدر أن المشروع سيأتي على 3 مراحل، وسيعزز الأمن الحيوي في 3 مناطق داخل المملكة.

وأضاف: “استثماراتنا كانت متعددة في قطاعات مختلفة وقطاع الدواجن سيلحق بريادة الشركة في القطاعات التي تعمل بها”.

3 مراحل:

وتابع: “الاستثمار في المراحل الثلاث سيكون متقاربًا، حيث طورنا تجربة نوعية في الاستثمار في قطاع الدواجن بالتالي لسنا مستجدين على القطاع، وذلك سيساعدنا في الاستثمارات الرأسمالية الجديدة بالإنشاء من الصفر إلى جانب النظر إلى فرص الاستحواذ في السوق السعودية، فكل الخيارات مطروحة”.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن جميع الاستثمارات ستكون داخل المملكة، وسيكون هناك تكامل في جميع سلاسل الإمداد في أمهات الدواجن ومزارع التغذية وأيضًا في المصانع المتخصصة، ويمتد الأمر إلى أسطول النقل الضخم التابع للشركة.

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