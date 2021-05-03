الضمان الصحي يحذر أصحاب العمل من تجاهل التأمين على العاملين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

جدّد مجلس الضمان الصحي التعاوني التأكيد على أهمية التزام صاحب العمل بالتأمين على الموظفين لديه وعلى من يعولونهم حتى لا يتعرض للغرامات المقررة نظامًا.

وقال الضمان الصحي إنه في حالة عدم التزام صاحب العمل بالتأمين على كافة العاملين لديه ومعاليهم المشمولين بالنظام يتم اتخاذ الإجراء النظامي المناسب من خلال لجنة النظر في مخالفة أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني، والتي تقر مبلغ الغرامة على صاحب العمل بحيث لا تزيد عن قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد، بالإضافة إلى عقوبات أخرى بما يتوافق مع أحكام النظام.

وفي وقت سابق أشار المجلس إلى أن التأمين الصحي لا يقتصر على عدد معين من الأبناء والبنات من أفراد الأسرة المشمولين بالنظام (الزوجات، الأبناء الذكور حتى سن 25 والبنات غير المتزوجات وغير العاملات)، على أن تتضمن التغطية التأمينية فترة التجربة بحيث يكون موظف القطاع الخاص مؤهلًا للتغطية منذ تاريخ مباشرة العمل، مبينة أنه في حال الانتقال إلى صاحب عمل جديد يتولى صاحب العمل الجديد مسؤولية التأمين على العامل من يوم انتقاله إليه.

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