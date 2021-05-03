السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 32,452 إصابة مؤكدة و 423 وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 21 رمضان 1442 هـ الموافق 3 مايو 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 32,452 إصابة مؤكدة و 423 وفاة بفيروس

وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى بلوغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 32,228,003 ، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 574,220.

// انتهى //

21:55ت م

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واشنطن 21 رمضان 1442 هـ الموافق 3 مايو 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 32,452 إصابة مؤكدة و 423 وفاة بفيروس كورونا المستجد.وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى بلوغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 32,228,003 ، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 574,220.// انتهى //21:55ت م0219

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