السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تغلق 24 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق وتعيد فتح 18 مسجداً



الرياض 21 رمضان 1442 هـ الموافق 03 مايو 2021 م واس

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 24 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت 24 حالة إصابة بفيروس

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة, تسعة بمنطقة مكة المكرمة, وخمسة بمنطقة الرياض, وثلاثة بمنطقتي الجوف و حائل, ومسجد واحد في كل من مناطق تبوك، وعسير، وجازان، و المنطقة الشرقية.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 18 مسجدا، ثمانية منها بمنطقة الرياض, وأربعة بمنطقة القصيم, وثلاثة بمنطقة جازان, واثنان بمنطقة المدينة المنورة, ومسجد بالمنطقة الشرقية, وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

// انتهى //

21:51ت م

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الرياض 21 رمضان 1442 هـ الموافق 03 مايو 2021 م واسأغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 24 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت 24 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما أُغلِق خلال 86 يوماً 1018 مسجداً، فُتِحَ 968 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة, تسعة بمنطقة مكة المكرمة, وخمسة بمنطقة الرياض, وثلاثة بمنطقتي الجوف و حائل, ومسجد واحد في كل من مناطق تبوك، وعسير، وجازان، و المنطقة الشرقية.وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 18 مسجدا، ثمانية منها بمنطقة الرياض, وأربعة بمنطقة القصيم, وثلاثة بمنطقة جازان, واثنان بمنطقة المدينة المنورة, ومسجد بالمنطقة الشرقية, وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.// انتهى //21:51ت م0218

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