السعودية اليوم / سمو أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي



تبوك 21 رمضان 1442 هـ الموافق 03 مايو 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي مساء اليوم , رؤساء المحاكم والمواطنين , ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.

وفي بداية الاستقبال رحّب سموه بالجميع وهنأهم بمناسبة دخول العشر الأواخر من رمضان, داعياً الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم.

وتناول سموه عددًا من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات, سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –.

عقب ذلك تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة سموه.

// انتهى //

20:57ت م

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