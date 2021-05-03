السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 5948 إصابة جديدة بفيروس كورونا و256 وفاة



روما 21 رمضان 1442 هـ الموافق 3 مايو 2021 م واس

سجلت إيطاليا 5948 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارةالصحة الإيطالية إلى أنه بهذه الحصيلة اليومية بلغ إجمالي الإصابات 4050708، فيما بلغ إجمالي الوفيات 121433 وفاة منذ تفشي الجائحة.

// انتهى //

20:30ت م

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روما 21 رمضان 1442 هـ الموافق 3 مايو 2021 م واسسجلت إيطاليا 5948 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 256 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارةالصحة الإيطالية إلى أنه بهذه الحصيلة اليومية بلغ إجمالي الإصابات 4050708، فيما بلغ إجمالي الوفيات 121433 وفاة منذ تفشي الجائحة.// انتهى //20:30ت م0205

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