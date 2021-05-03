السعودية اليوم / رفع أكثر من (١٠٠٠) طن نفايات من المسجد الحرام



مكة المكرمة21 رمضان 1442 هـ الموافق 03 مايو 2021 م واس

رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، أكثر من (١٠٠٠ طن) من النفايات والمخلفات، ما بين نفايات بلاستيكية وكرتونية ووجبات إفطار صائم خلال العشرين يومًا الأولى من شهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد ودعاني، أن جميع النفايات التي ترفع من المسجد الحرام يجري التعامل معها بطريقة مثالية،إذْ تُنقل عن طريق سيارات نقل المخلفات (الضواغط)، وتقدر سعة الواحدة (9) أطنان، إلى مرمى أمانة العاصمة المقدسة, مشيراً إلى أن هذه الخدمات تُقدم بإشراف وتنظيم الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية؛ وذلك لتوفير أجواء روحانية ومطمئنة، ليؤدي قاصدو المسجد الحرام مناسكهم بسهولة ويسر.

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20:30ت م

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