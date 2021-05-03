السعودية اليوم / لبنان تسجل 249 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 21 رمضان 1442 هـ الموافق 3 مايو 2021 م واس

سجّلت لبنان 249 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 7345 بعد تسجيل 21 حالة وفاة.

// انتهى //

20:09ت م

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بيروت 21 رمضان 1442 هـ الموافق 3 مايو 2021 م واسسجّلت لبنان 249 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 528457 .وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 7345 بعد تسجيل 21 حالة وفاة.// انتهى //20:09ت م0198

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