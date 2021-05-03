السعودية اليوم / المغرب تعلن اكتشاف حالتَي إصابة بالسلالة المتحورة الهندية لفيروس كورونا



الرباط 21 رمضان 1442 هـ الموافق 03 مايو 2021 م واس

أعلنت المغرب اليوم اكتشاف حالتَي إصابة بالسلالة المتحورة الهندية لفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنه تم التكفل بالحالتين وكل مخالط لهما وفق البروتوكولات الدولية والوطنية الجاري العمل بها، مع تعزيز إجراءات العزل الصحي بما يتناسب مع المخاطر المحتملة لانتشار هذه السلالة.

// انتهى //

20:00ت م

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الرباط 21 رمضان 1442 هـ الموافق 03 مايو 2021 م واسأعلنت المغرب اليوم اكتشاف حالتَي إصابة بالسلالة المتحورة الهندية لفيروس كورونا لدى شخص قادم من الخارج، والثاني لدى مخالط له من جنسية أجنبية مقيم بمدينة الدار البيضاء.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنه تم التكفل بالحالتين وكل مخالط لهما وفق البروتوكولات الدولية والوطنية الجاري العمل بها، مع تعزيز إجراءات العزل الصحي بما يتناسب مع المخاطر المحتملة لانتشار هذه السلالة.// انتهى //20:00ت م0197

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