السعودية اليوم/ أمين الجوف يوجه الأمانة والبلديات التابعة بمواصلة العمل خلال عطلة العيد



سكاكا 21 رمضان 1442 هـ الموافق 03 مايو 2021 م واس

وجه أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان الأمانة والبلديات التابعة لها بمواصلة العمل خلال عطلة عيد الفطر المبارك وفق خطة شاملة، كما وجه جميع البلديات المرتبطة والإدارات المعنية بالأمانة ببذل أقصى الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

من جانبه كشف المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان عن وضع خطة مبكرة لإجازة عيد الفطر المبارك والعشر الأواخر من شهر رمضان، تتضمن تكثيف الرقابة الصحية في الأسواق والمحالّ التجارية والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من

// انتهى //

19:48ت م

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سكاكا 21 رمضان 1442 هـ الموافق 03 مايو 2021 م واسوجه أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان الأمانة والبلديات التابعة لها بمواصلة العمل خلال عطلة عيد الفطر المبارك وفق خطة شاملة، كما وجه جميع البلديات المرتبطة والإدارات المعنية بالأمانة ببذل أقصى الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.من جانبه كشف المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان عن وضع خطة مبكرة لإجازة عيد الفطر المبارك والعشر الأواخر من شهر رمضان، تتضمن تكثيف الرقابة الصحية في الأسواق والمحالّ التجارية والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، إلى جانب متابعة مقاولي النظافة وتهيئة الحدائق والمتنزهات لاستقبال الزوار مع تطبيق التدابير الوقائية.// انتهى //19:48ت م0194

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