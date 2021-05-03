السعودية اليوم / الجزائر تسجل 195 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 21 رمضان 1442 هـ الموافق 03 مايو 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان الجزائرية اليوم تسجيل 195 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد بيان للوزارة بأن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بلغ 122.717 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 85.534 شخصا، والعدد الإجمالي للوفيات 3.280 حالة.

// انتهى //

19:43ت م

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الجزائر 21 رمضان 1442 هـ الموافق 03 مايو 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان الجزائرية اليوم تسجيل 195 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما تماثل 136 مريضا للشفاء.وأفاد بيان للوزارة بأن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بلغ 122.717 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 85.534 شخصا، والعدد الإجمالي للوفيات 3.280 حالة.// انتهى //19:43ت م0192

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