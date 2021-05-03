السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية تدعو دول العالم لتوفير الموارد اللازمة لتمويل مسرع "آكت"



جنيف 21 رمضان 1442 هـ الموافق 03 مايو 2021 م واس

دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم، دول العالم لتوفير الموارد اللازمة لتمويل مسرع "آكت" لتسريع انتاج وطرح اللقاحات والأدوية والإختبارات المنقذة للحياة على مستوى العالم للقضاء على جائحة كوفيد 19 .

وأكد ادهانوم في مؤتمر صحفي ان مرفق كوفاكس للتوزيع العادل للقاحات يحتاج بشكل عاجل إلى 20 مليون جرعة لقاح خلال الربع الثاني من العام الجاري لتغطية الانقطاعات في الإمدادات الناتجة عن زيادة الطلب على اللقاحات في الهند وهي المورد الرئيسي لكوفاكس بلقاح استرازينكا، مضيفاً أن مسرع "آكت" يواجه فجوة في التمويل تبلغ 9 مليارات دولار للعام الجاري، إضافة إلى 35 مليار دولار للعام القادم 2022.

وأشار إلى أن جائحة

ودعا الدكتور ادهانوم مجموعة البلدان السبع الصناعية الكبار والتي تملك معظم اللقاحات المنتجة، إلى تعبئة الموارد وتوفير جزء من التمويل اللازم أو جرعات من اللقاحات لنشرها في كل أنحاء العالم، مشدداً على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية والتباعد، حيث أن أعداد الاصابات ارتفعت خلال الأسبوعين الماضيين في أنحاء العالم كافة.

من جهته، وجه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق مبعوث الأمم المتحدة الخاص للتعليم العالمي جوردون براون في المؤتمر الصحفي دعوة لاغنى 30 بلداً في العالم لسد جزء من فجوة تمويل مسرع "آكت" لإتاحة اللقاحات للجميع، مشيراً إلى أنه لا يمكن حرمان الدول الفقيرة من اللقاحات واختيار من يعيش ومن يموت.

// انتهى //

19:39ت م

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جنيف 21 رمضان 1442 هـ الموافق 03 مايو 2021 م واسدعا مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم، دول العالم لتوفير الموارد اللازمة لتمويل مسرع "آكت" لتسريع انتاج وطرح اللقاحات والأدوية والإختبارات المنقذة للحياة على مستوى العالم للقضاء على جائحة كوفيد 19 .وأكد ادهانوم في مؤتمر صحفي ان مرفق كوفاكس للتوزيع العادل للقاحات يحتاج بشكل عاجل إلى 20 مليون جرعة لقاح خلال الربع الثاني من العام الجاري لتغطية الانقطاعات في الإمدادات الناتجة عن زيادة الطلب على اللقاحات في الهند وهي المورد الرئيسي لكوفاكس بلقاح استرازينكا، مضيفاً أن مسرع "آكت" يواجه فجوة في التمويل تبلغ 9 مليارات دولار للعام الجاري، إضافة إلى 35 مليار دولار للعام القادم 2022.وأشار إلى أن جائحة كورونا لا يمكن القضاء عليها بدون حلول وموارد ولقاحات مشتركة وتعليق حقوق الملكية الفكرية الخاصة باللقاحات، وهو ما تتيحه اتفاقية تريبس للملكية الفكرية في منظمة التجارة العالمية في حال اندلاع الفاشيات.ودعا الدكتور ادهانوم مجموعة البلدان السبع الصناعية الكبار والتي تملك معظم اللقاحات المنتجة، إلى تعبئة الموارد وتوفير جزء من التمويل اللازم أو جرعات من اللقاحات لنشرها في كل أنحاء العالم، مشدداً على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية والتباعد، حيث أن أعداد الاصابات ارتفعت خلال الأسبوعين الماضيين في أنحاء العالم كافة.من جهته، وجه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق مبعوث الأمم المتحدة الخاص للتعليم العالمي جوردون براون في المؤتمر الصحفي دعوة لاغنى 30 بلداً في العالم لسد جزء من فجوة تمويل مسرع "آكت" لإتاحة اللقاحات للجميع، مشيراً إلى أنه لا يمكن حرمان الدول الفقيرة من اللقاحات واختيار من يعيش ومن يموت.// انتهى //19:39ت م0191

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