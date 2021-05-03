شكرا لقرائتكم خبر عن «الحذيفي» الأب والابن يؤمان المصلين في تهجد المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في مصادفة فريدة، يؤم المصلين الليلة في صلاة التهجد بالحرم النبوي الشيخ علي الحذيفي وابنه أحمد، وفق الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين بالمسجد النبوي.

وأعلنت الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين بالمسجد النبوي عبر "تويتر"، جدول صلاة التهجد اليومي، لليلة 22 رمضان، إذ يؤم المصليين الشيخ الدكتور على بن عبد الرحمن الحذيفي (التسليمة الأولى)، والشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا (التسليمة الثانية والثالثة)، والشيخ الدكتور أحمد بن على الحذيفي (التسليمتان الأخيرتان والوتر).