شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. نائب أمير الشرقية يُبلغ «أم زياد» هاتفيًا بحصولها على مقر دائم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • أمين الشرقية: جرى على الفور تجهيز المقر وسيتم منحه للسيدة غداً

• السيدة: أدعو الله أن يحفظ القيادة الكريمة الحريصة على مراعاة أبناء وبنات الوطن

وجه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمنح مقر دائم ونظامي للسيدة "خزنه زيد" التي تعرضت للتنمر من أحد الأشخاص والتشهير بها عبر منصات التواصل الاجتماعي وهي تبيع الخضار في أحد الأماكن العامة.

وأجرى سموه اتصالاً بالسيدة المتضررة، وأبلغها حصولها على مقر دائم ونظامي من أجل كسب الرزق، أسوة بغيرها من بائعي الخضروات، وذلك حتى لا تتعرض لمضايقات في أماكن البيع غير النظامية.

وعبر أمين الشرقية المهندس فهد الجبير عن شكره وتقديره لمبادرة سمو نائب أمير الشرقية، مؤكداً أنه جري على الفور تجهيز المقر، وسيتم منحه للسيدة غداً الثلاثاء.

من جانبها، قدمت السيدة خزنه زيد شكرها وتقديرها لمبادرة سمو نائب أمير الشرقية واتصاله وتشجيعه، ودعت الله أن يحفظ القيادة الكريمة الحريصة على مراعاة أبناء وبنات الوطن.