شكرا لقرائتكم خبر عن موظفو "نيوم" يوزعون سلال غذائية على الأسر المحيطة بالمشروع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق موظفو شركة نيوم مبادرة تطوعية لدعم أبناء وأسر المجتمع المحلي خلال شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع الجمعية الخيرية بمحافظة حقل وجمعية البر الخيرية بمركز الخريبة، تمثلت في تجهيز وتوزيع السلال الغذائية التي تتناسب مع احتياجات ومتطلبات أبناء وأسر المجتمع المحلي خلال الشهر الفضيل, وذلك ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية لشركة نيوم .

وأكد المدير التنفيذي للشؤون الحكومية مشاري المطيري حرص إدارة الشركة على ترك أثر إيجابي على جميع فئات المجتمع المحلي من خلال طرح مبادرات تشكل جسر محبة ممتدّ من نيوم إلى أبناء وأسر المناطق المحيطة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تحت مظلة برامج دعم وتمكين المجتمع المحلي من خلال خمس ركائز تضم التعليم والتوظيف والتمكين والمشاركة المجتمعية، إضافة إلى توفير فرص عمل واعدة لأبناء المنطقة.

وأفاد أن الهدف هو تقديم مبادرات اجتماعية وإنسانية تتسم بالتنوع والشمولية، مع ترسيخ ثقافة العطاء وزيادة الوعي بأهمية مشاركة الموظفين في أعمال ومبادرات نيوم على صعيد المسؤولية الاجتماعية، كما أن تفعيل مبادرات كهذه في مجالات عدة من شأنه أن يلبي احتياجات المجتمع المحيط بنا الذي يُعد جوهر اهتمامنا تحقيقًا لمبدأ التنمية المستدامة والالتزام والموثوقية.