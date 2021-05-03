بائعة الخضار تغالب دموعها: “أنا جاية أطلع لقمة عيالي الـ9 من عرق جبيني”

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت أم زياد بائعة الخضار في الدمام التي تم التنمر عليها من قبل أحد الأشخاص تفاصيل ما تعرضت له من إساءة وتنمر وتصويرها من قبل أحد الأشخاص ونشر ذلك عبر مواقع التواصل.

بائعة الخضار تروي قصتها

وقالت بائعة الخضار في مقابلة مع قناة العربية إنها مواطنة سعودية وليست يمنية كما زعم مصور المقطع ولديها هوية وطنية، مشيرة إلى أنها منذ 3 سنوات وهي تمارس هذا العمل لأنها غير مسجلة في الضمان الاجتماعي.

وأشارت أم زياد وهي تغالب دموعها أن لديها 9 أولاد وهذا العمل هو مصدر الرزق الوحيد لها وقالت ” أنا ما عندي مشكلة .. ما عندي غلط .. ماني جاية أتسول .. أنا جاية أطلع لقمة أولادي من عرق جبيني”.

وتابعت: “ما جاني موقف زي كذا من قبل”، مؤكدة أنها تكسب من هذا العمل حوالي 100 ريال في اليوم بالكاد تكفي حاجتها وحاجة أبنائها لكن في اليوم الذي تم تصويرها فيه رجعت إلى بيتها معها 15 ريال فقط واضطرت إلى الإفطار في الشارع مع أولادها.

النيابة تستدعي المتنمر

وكانت النيابة العامة وجهت باستدعاء الشخص الذي صوَّر ونشر مقطع فيديو لامرأة تقوم ببيع الخضار؛ للتحقيق معه.

ودعت النيابة الجميع لاتباع الإجراءات النظامية للإبلاغ عن أي مخالفة، دون انتهاك الحياة الخاصة للأفراد، أو المساس بحقوقهم المكفولة نظامًا.



وكان الشخص ظهر في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على سناب شات يتنمر فيه على المرأة أثناء بيعها الخضار في الشارع، الأمر الذي أثار موجة غضب ومطالبات بالتحقيق معه.

شارك الخبر