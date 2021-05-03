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شكرا لقرائتكم شرطة مكة : ضبط مواطنين سرقا 9 مركبات في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-03
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شرطة مكة : ضبط مواطنين سرقا 9 مركبات في جدة
اتُخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية
متابعات الخليج 365 - واس
ألقت شرطة مكة المكرمة القبض على مواطِنَين ارتكبا سرقة (9) مركبات بمحافظة جدة.
وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن تمكّن الجهات الأمنية من القبض على مواطِنَين في العقدين الرابع والخامس من العمر، ارتكبا سرقة (9) مركبات بذات النمط والسلوك الإجرامي بمواقع مختلفة في محافظة جدة، وجرى إيقافهما واتُخِذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
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