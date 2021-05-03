شكرا لمتابعة خبر عن دول يسمح للمواطنين بالسفر إليها بدون تأشيرة مسبقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الداخلية رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 17 مايو الجاري.

ويمكن للمواطنين عقب إتاحة السفر للخارج السفر لعدة دول بدون الحصول على تأشيرة مسبقة ولكنها تتطلب فحص PCR.

وتضم القائمة الأولية للدول التي يسمح لها بالسفر بدون تأشيرة مسبقة جنوب إفريقيا، ، ورواندا، وكينيا، وأنغولا، وموزمبيق، والسودان والبحرين.

كما شملت القائمة إثيوبيا، وتنزانيا، وبوتسوانا، وإفريقيا الوسطى، وموزمبيق، وليسوتو، والمغرب، وجزر القمر، وجزر سيشل، وسريلانكا، وجورجيا، والأردن، وقطر، جزر المالديف، ونيبال، وأوزبكستان، وقيرغيزستان.