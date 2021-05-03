شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يعزيان اسرة الجدوع في وفاة فقيدهم سعود الجدوع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود برقيه عزاء ومواساة لراشد بن سعود الجدوع واخوانه واسرته واخوان الفقيد في وفاة فقيدهم. الغالي الشيخ سعود بن راشد الجدوع سائلا الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته

كما بعث صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب ريس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة عبر فيها عن تعازيه ومواساته داعيا للفقيد بالرحمه والمغفره وقد عبر راشد بن سعود الجدوع ابن الفقيد عن شكره وتقديره باسم اسرة الجدوع لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين علي تعازيهم في فقيدهم الغالي موكدا ان تعازي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين كان لها الاثر الاكبر في تخفيف المصاب عليهم سائلا المولى عز وجل ان يثيب خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين خير الجزاء ويكتب لهما الاجر وان يحفظهما ذخرا للوطن ولابنائه المواطنين

كما اعرب عن بالغ الشكر والتقدير لكل من واساهم في الفقيد من اصحاب السمو الملكي الامراء واصحاب المعالي الوزراء واصحاب الفضيله واصحاب السعاده ومن كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين ورجال الاعمال ومن اقارب واصدقاء ومحبي الفقيد رحمه الله داعيا الله الا يري الجميع مكروها