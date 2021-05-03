شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. شرط يجب توافره لمن يرغب في السفر من المملكة إلى البحرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اشترطت البحرين على الراغبين في السفر إليها إجراء فحص PCR، سواء في حال تلقى المسافر اللقاح المضاد لفيروس كورونا من عدمه.

وبناء على هذا الاشتراط فيتوجب على المواطنين في المملكة، وفقا لـ"العربية"، إجراء فحص PCR إذا رغبوا في السفر إلى البحرين.

الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية، يوم أمس، أعلنت رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 17 مايو الجاري.