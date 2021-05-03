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بالفيديو.. إطلاق تأمين اختياري للمواطنين المسافرين للخارج

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف عثمان القصبي، المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي، أنه سيتم العمل على إطلاق تأمين اختياري للمواطنين البالغين المسافرين إلى الخارج.

وقال "القصبي" خلال لقائه مع "نشرة الرابعة" بقناة "العربية"، أن هذا التأمين يأتي لمحاولة تجنب المخاطر الخاصة بفيروس سواء من خلال التحكم بالمنافذ وعمل المسحات أو من خلال تأمين للمواطنين.

وأضاف: "ويتم تغطية هذه المخاطر من خلال تأمين معين المفروض على غير المواطنين القادمين من خارج المملكة وهذا التأمين سيمكن المأمن له من تلقي العلاج أو في حالة احتياجه للعزل".

كما أوضح أن التأمين سيغطي الفئات الغير مشمولة بالتطيعم ولنفس الهدف، فهذه الإجراءات ستمكن المواطن للحصول على التأمين في حالة سفره للخارج.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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