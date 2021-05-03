شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنة تبتكر سوارا يقيس المسافة بين الأشخاص لمنع انتشار كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ابتكرت المهندسة براءة محمد غصّاب العنزي، طالبة برنامج ماجستير الأمن السيبراني، وماجستير الذكاء الاصطناعي بجامعة حائل، جهازًا جديدًا يساعد فى تحقيق التباعد الإجتماعي، بمسافة آمنة تقدر بـمتر واحد، تقريباً، تفادياً لانتقال، فيروس كورونا المستجد "covid 19"، من شخص لآخر.

وقالت براءة العنزي، خلال مشاركتها مع برنامج "نشرة النهار" على قناة "الإخبارية"، أنها أطلقت عليه اسم "أمنك بتباعدك"، لافتة إلى أنها ابتكرت السوار لضمان تحقيق التباعد الاجتماعي ويحتوي على استشعار لموجات فوق صوتية الذي يقوم بقياس المسافة بين الطرفين.

وأوضحت أنه في حالة كانت المسافة بين الشخص والآخر أقل من متر يظهر تنبيه صوتي لابتعاد الطرفين عن بعضهما، مضيفة أنها كانت تعمل على سوار ذوي الاحتياجات الخاصة ولكن في ظل تطور الأزمة وازدياد عدد الإصابات قررت تحويل الجهاز إلى سوارًا للحد من كوفيد-19.

وأشارت إلى أن لها 4 اختراعات، أولها عصا لفاقدين النظر، وكان في مرحلة البكالوريوس وهو نقطة البداية لها، وثاني اختراع هو نظام حافلة المدرسة الذي يقوم بحساب عدد الطلاب في رحلة الذهاب والإياب ويساعد في تقليل نسبة اختطاف الطلاب ونسيانهم في المدارس، بينما ثالث اختراع هو جهاز مراقبة تخطيط القلب، وآخر تلك الاختراعات هو سوار "آمنك بتباعدك".