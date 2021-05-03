البروفيسور ناجية تروي قصة كفاحها وكيف تحدى والدها سكان الحي لمنعها من التعليم (فيديو)

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تحدثت بروفيسور علم الطفيليات، الدكتورة ناجية الزنبقي، عن قصة كفاحها منذ طفولتها ومعاناتها في مراحل التعليم الأولية، حتى وقوفها على منصات التتويج العالمية.

وأوضحت خلال حديثها لبرنامج “اللقاء من الصفر” المذاع على قناة “MBC”، أنها تعلمت في بداية حياتها على يد المعلمة “أمينة” مقابل مساعدتها في الأعمال المنزلية نظرًا لضيق ذات اليد في ذلك الوقت، مضيفة أنها التحقت بالتعليم الحكومي للبنات وكان عمرها 5 سنوات متحديةً الجميع بقدراتها، وكان يوم قبولها في المدرسة لتلحق بأختها “أجمل يوم في حياتها”.

وأشارت إلى أن سكان الحي الذي كانت تسكن فيه، طلبوا من أبيها منعها وشقيقتها من التعليم، لافتة إلى أن فراسة الأب جعلته يرفض طلبهم، وأن طموح الأم زرع فيها عشق التعليم مهما كانت الظروف.

وأضافت إلى أنها درست الماجستير في تخصص الطفيليات إرضاءً لأستاذها في الجامعة حتى بات تخصصها المفضل الذي رفعها على منصات التتويج، مبينة أن دراستها كانت تتطلب الحصول على السمك الطازج وتأخذ منه الأمعاء وتضعها في الثلاجة، حيث كانت تجمع الديدان لتشريحها، مضيفة أنها حصلت على شهادة الدكتوراه في بريطانيا ببحث علمي يخلو من أي خطأ علمي أو مطبعي.

وعن الجوائز التي حصلت عليها، أفادت بأنها نالت العديد من الجوائز والميداليات الذهبية والفضية والجوائز الخاصة، والدعوة للمشاركة في عدة معارض عالمية، ومنها عندما مثلت المملكة وحصولها على جائزة أفضل امرأة مخترعة عام 2016 من تايوان.

Source akhbaar24

