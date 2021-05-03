“الصرامي” يحمل هذا الرجل مسؤولية خروج الأهلي من دوري الأبطال

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حمل المتحدث السابق للنصر سعود الصرامي ،الحكم السريلانكي مسؤولية خروج النادي الأهلي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وكتب الصرامي عبر حسابه الرسمي على تويتر:” الأهلي رغم خسارته بالخمسة في المباراة الافتتاحية لكنه تطور في اللقاءات الخمس و كان الأحق بالتأهل”.

وأضاف:” لن أكون مبالغاً لو قلت بأن الأهلي من الناحية الفنية كان أفضل فرق مجموعته ، خروج الملكي تقع مسؤوليته على الحكم السريلانكي”الجبان”الذي رفض احتساب بلنتي الأهلي الواضح”.

وخرج فريق الأهلي من دوري أبطال آسيا بعد التعادل أمام الدحيل بنتيجة 1-1، حيث كان يحتاج للفوز في الجولة الأخيرة بمرحلة المجموعات للتأهل لدور الـ 16من البطولة الآسيوية.

Source akhbaar24

