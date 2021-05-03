- 1/2
- 2/2
︎
.
استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بالوزارة اليوم، معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية أوزباكستان ساردور أومور زاكوف، ومعالي النائب الأول لوزير خارجية جمهورية أوزباكستان فرحات أرضيئيف.
وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عيد الثقفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزباكستان هشام السويلم.
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.