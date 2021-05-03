ضربة موجعة لـ”ريال مدريد” قبل مواجهة تشيلسي

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تلقى الجهاز الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، بقيادة المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان ضربة موجعة قبل مواجهة تشيلسي الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيغيب مدافع ريال مدريد، الفرنسي رفائيل فاران وفقاً لـ”AS” عن مواجهة فريقه أمام تشيلسي بسبب إصابة عضلية في عضلات الفخذ اليمنى.

وأضافت المصادر أن فاران سيغيب لنحو 10 أيام ولن يتمكن أيضا من المشاركة في مباراتي إشبيلية وغرناطة بالدوري الإسباني.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بتعادل تشيلسي وريال مدريد بنتيجة (1-1) على ملعب الفريق الإسباني.

Source akhbaar24

