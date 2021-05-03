أكثر من (٧٠) ألف عبوة ماء زمزم تم توزيعها على مصليات النساء بالمسجد الحرام

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قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية أكثر من (٧٠) ألف عبوة ماء زمزم تم توزيعها على مصليات النساء، إضافة إلى أكثر من (٤٠) ألف لتر موزعة على أسطوانات محمولة.

وبيّنت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي أن الوكالة تقوم بتوفير ماء زمزم لقاصدات المسجد الحرام في جميع المصليات الخاصة بالنساء، مشيرة إلى أن التوزيع يتم عن طريق الموظفات والمتطوعات اللاتي تم تدريبهن على آلية اتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في عملية توزيع الماء على القاصدات. Source almnatiq





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