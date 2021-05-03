«المرور» لمن لم تصله إفادة بالمخالفة المسددة: تواصل مع البنك

أوضح المرور السعودي الإجراءات المطلوبة، للحصول على إفادة بالمخالفة التي تم سدادها بحالة عدم وصولها للمسدد.

وقال المرور: إنَّ المخالف عليه في تلك الحالة، إن يقوم بالتواصل مع البنك للتأكد من عملية «ربط السداد» بعد سداد المخالفة.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد لحساب «المرور السعودي»، بموقع تويتر، قال فيه أحد المستفيدين: «أنا سددت مخالفه بالأمس وتم خصم المبلغ، ولكن إلى الآن ما وردتني تسوية وما تغيرت بالنظام، فما المشكلة؟».

وتنص المادة الـ«73» من نظام المرور على أن «تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد، يحدد المخالفة، والمدة المقررة لدفع قيمتها. وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ تحرير المخالفة بموجب إيصال رسمي. وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة. وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدد المقررة لدفع قيمتها».

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