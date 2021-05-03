وزارة الصحة: 3 أمراض لا تمنع التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا

جددت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، التذكير بأن أمراض السكر والضغط والمشكلات التنفسية لا تمنع الحصول على لقاح كورونا.

جاء ذلك ردًا على تساؤل تلقته الوزارة عبر حسابها الرسمي «الصحة 937»، بموقع تويتر، قال فيه أحد المستفيدين: «هل من لديه مرض السكر والضغط أو مشاكل تنفسية يمنعه ذلك من أخذ لقاح كورونا؟»، فيما قالت الوزارة، إن ذلك لا يعتبر من موانع تلقي اللقاح وبشكل عام يُعتبر الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة كالضغط والسكري من الفئات المستهدفة لأخذ لقاح فيروس كورونا.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 953 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 420301 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 1038 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 403702 حالة، فيما تم تسجيل 13 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6992 حالة.

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