«أبشر» يجدد التذكير بآلية استرداد المبالغ غير المستخدمة لدى المدفوعات الحكومية

جددت منصة أبشر التذكير بإمكانية استرداد البالغ «غير المستخدمة» لدى المدفوعات الحكومية، جاء ذلك ردًا على تساؤل تلقته المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تساءل فيه أحد المستفيدين عن مبالغ قام بدفعها لدى إحدى الجهات ويريد استردادها.

وقال منصة أبشر، إن المستفيد في هذه الحالة، يمكنه التواصل مع البنك الذي قام بالسداد من خلاله أو الاتصال على الرقم 19990 لإفادته بإجراءات استرداد المبالغ غير المستخدمة لدى المدفوعات الحكومية.

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

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