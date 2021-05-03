«طقس الثلاثاء».. 5 مناطق تتأثر بأمطار رعدية ورياح نشطة

توقع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الثلاثاء، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة وأجزاء من منطقة مكة المكرمة، فضلا عن تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية، شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع موجه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر وحالته خفيف إلى متوسط الموج، أما الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع موجه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر وحالته خفيف إلى متوسط الموج.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا الثلاثاء، على معظم مناطق المملكة بالدرجة المئوية: