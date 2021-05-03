«تطوعي لجنة الأفلاج» يوزع 6 آلاف وجبة على المسافرين ويعقِّم المساجد

واصل فريق بناء التطوعي بلجنة تنمية الأفلاج مبادراته التطوعية في توزيع أكثر من 6 آلاف وجبة إفطار على المسافرين، كما قام أعضاء الفريق بتعقيم المساجد المغلقة نتيجة ثبوت إصابة أحد منسوبيها بفيروس كورونا تمهيداً لإعادة فتح أبوابها للمصلين مرة أخرى .

وكان فريق بناء قد أطلق بداية رمضان مبادرة «فطورك علينا» والمتضمنة توزيع 300 وجبة إفطار يومياً للصائمين قبل أذان المغرب على الطريق العام، يتم خلالها توزيع وجبات إفطار على المسافرين وسائقي الشاحنات أثناء تزامن موعد سفرهم مع وقت الإفطار على مداخل المحافظة شمالًا وجنوبًا.

كما قام أعضاء الفريق بالتعاون مع جمعية العناية بالمساجد ‫«مآذن»‬ وإدارة المساجد بمحافظة الأفلاج بتعقيم المساجد التي تثبت إصابة إمامها أو المؤذن بها بفيروس كورونا ويتم إغلاقها وذلك لأخذ التدابير الاحترازية في مواجهة الجائحة.

وتأتي تلك المبادرات التي يقوم بها الفريق من منطلق تعزيز الانتماء والدور المجتمعي لأعضاء الفريق ، وغرس حب العمل التطوعي في نفوس الناشئة، وتحقيق التعاون بين أفراد المجتمع.